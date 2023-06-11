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Зеленский расширил антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 178 человек, большинство из которых имеют российское гражданство. Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства, пишет 11 июня РИА Новости.

Среди попавших под ограничения — глава Конституционного суда России Валерий Зорькин.

Согласно документу, ограничения принимаются сроком на пять лет, среди прочего они предусматривают блокировку активов, ограничивают осуществление торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, вводят запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и прочее.