Из украинского плена удалось вернуть 94 российских военных
Из украинского плена удалось вернуть 94 российских военных. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило
В ведомстве уточнили, что военным в плену грозила смертельная опасность. Их вернули с территорий, подконтрольных Украине.
Военно-транспортные самолеты доставят освобожденных военных в Москву на лечение и реабилитацию. На данный момент им оказывают медицинскую и психологическую помощь.
Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 6 мая.