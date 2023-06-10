Зеленский: на Украине идут контрнаступательные и оборонные действия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале контрнаступательных действий украинских войск, однако отказался говорить, на какой стадии они находятся.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале контрнаступательных действий украинских войск, однако отказался говорить, на какой стадии они находятся. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве, сообщает РИА Новости.

«Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии, я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать», — рассказал Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины заявлял, что страна готова начать контрнаступление, но оно «может обойтись очень дорого».