В Рязанской области 11 июня ожидается 20 градусов тепла
В Рязанской области в воскресенье, 11 июня, температура воздуха ночью составит +3, +8 градусов, днем +15, +20 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 11 июня, температура воздуха ночью составит +3, +8 градусов, днем +15, +20 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы достигнут 13-18 метров в секунду.