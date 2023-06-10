Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 10
18°
Вск, 11
17°
Пнд, 12
17°
ЦБ USD 82.64 0.55 10/06
ЦБ EUR 89.01 0.97 10/06
Нал. USD 81.6 / 82.79 10/06 08:00
Нал. EUR 86.3 / 82.79 09/06 16:08
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
16 926
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
18 092
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
15 737
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
20 514
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Крыму ПВО сбила две украинские баллистические ракеты
Над полуостровом Крым ПВО сбила две украинские ракеты комплекса «Гром-2». Об этом в своем телеграм-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.

Над полуостровом Крым ПВО сбила две украинские ракеты комплекса «Гром-2». Об этом в субботу, 10 июня, в своем телеграм-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК „Гром-2“. В результате атаки жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении Аксенова.

Он попросил жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, ранее в Херсонской области при обстреле ВСУ пункта эвакуации погибла женщина.