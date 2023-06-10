В Крыму ПВО сбила две украинские баллистические ракеты
Над полуостровом Крым ПВО сбила две украинские ракеты комплекса «Гром-2». Об этом в своем телеграм-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.
Над полуостровом Крым ПВО сбила две украинские ракеты комплекса «Гром-2». Об этом в субботу, 10 июня, в своем телеграм-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК „Гром-2“. В результате атаки жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении Аксенова.
Он попросил жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Напомним, ранее в Херсонской области при обстреле ВСУ пункта эвакуации погибла женщина.