В Херсонской области при обстреле ВСУ пункта эвакуации погибла женщина
ВСУ обстреляли пункт эвакуации в Херсонской области, есть погибшая. Об этом утром в субботу, 10 июня, сообщается в Telegram-канале врио губернатора Владимира Сальдо.
ВСУ обстреляли пункт эвакуации в Херсонской области, есть погибшая. Об этом утром в субботу, 10 июня, с
«Около 5 утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно английские ракеты Storm Shadow. Уже известно об одной погибшей женщине. С ночи продолжаются ожесточенные обстрелы со стороны преступного киевского режима по населенному пункту Железный порт. Разрушен отель „Позитив“», — сообщает Сальдо.
Он добавил, что точечные удары наносятся английскими ракетами по гражданской инфраструктуре.