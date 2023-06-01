Рязанский омбудсмен по защите прав предпринимателей озвучил проблемы регионального бизнеса

В четверг, 1 июня, на заседании рязанской облдумы уполномоченный по защите прав предпринимателей Рязанской области Михаил Пронин выступил с отчетом за 2022 год, в котором озвучил основные проблемы регионального бизнеса.

Пронин отметил, что в 2022 году в адрес уполномоченного поступило 1091 обращение от предпринимателей.

«Обработка обращений в оперативном режиме помогла значительно снизить количество письменных обращений и увеличить устных — их рассмотрено 985. Также в 2022 году мы направили 44 предложения в адрес региональной и федеральной власти с целью совершенствования законодательства снижения административной и финансовой нагрузки на бизнес. Приняли участие в 34 судебных заседаниях в рамках защиты прав и законов интересов бизнеса. По итогам 2022 года уполномоченный по защите прав предпринимателей вошел в 20-ку наиболее информационно-активных бизнес-омбудсменов России», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей Рязанской области.

Кроме того, Пронин озвучил основные проблемы, возникшие у рязанского бизнеса.

«Их пять: необоснованный рост кадастровой стоимости и налоговых платежей, дефицит кадров на предприятии, критерии отнесения к субъекту малого и среднего предпринимательства устарели, нуждаются в переработке в связи с ростом цен на инфляцию, необоснованно установленный высокий размер платы с ТКО, который рассчитан только на основании исходя из нормативов накопления, действующее налоговое законодательство не учитывает непростую экономическую ситуацию, рост цен, инфляцию. Работа по устранению проблем продолжается», — подчеркнул Пронин.

Депутат Дмитрий Боронтов поинтересовался, имеется ли в Рязанской области реестр успешных малых и средних проектов. Пронин ответил, что как такого реестра нет, но огромное количество аналитики у экономического блока имеется. Депутат Татьяна Гусева уточнила у Пронина, что нужно еще предпринять, чтобы привлечь как можно больше инвесторов в регион. Уполномоченный по правам защиты предпринимателей Рязанской области отметил, что прежде нужно работать с человеческим фактором.

«Инвестр для нас очень важен. У нас есть корпорация, мы готовы водить за руку каждого, но это такая ювелирная и тяжелая работа. Здесь должны быть у нас единичные сильнейшие кадры, которые отвечают за эту тему. Именно эту работу нужно еще усилять и усилять», — дополнил Пронин.

Депутат Виктор Малюгин спросил, сколько закрылось в 2022 году индивидуальных предпринимателей или малого и среднего бизнеса. Михаил Пронин отметил, что есть статистика у налоговой, которой они пользуются.

«В регионе по данным единого реестра объектов малого и среднего предпринимательства насчитывается — 41 464 субъекта предпринимательской деятельности. В 2022 году — 41 476 субъектов. Из них: 14 899 — юридических лиц, в 2022 году было 15 396 лиц, индивидуальных предпринимателей — 26 565, в 2022 — 26 080. Практически по нашему региону неизменно количество», — добавил Пронин.