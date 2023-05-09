Рязанцев предупредили о ночных заморозках
В Рязанской области в среду, 10 мая, на территории региона в ночные и утренние часы местами сохранятся заморозки -3, 0 градусов. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в среду, 10 мая, на территории региона в ночные и утренние часы местами сохранятся заморозки -3, 0 градусов. Метеопредупреждение опубликовано на
Жителей просят соблюдать простые правила безопасности: не использовать для обогрева неисправные приборы, камины или пользоваться открытыми источниками огня.