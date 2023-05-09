Пригожин: «Вагнер» проведет в Артемовске еще несколько дней

«Группа Вагнера» проведет в Артемовске еще несколько дней, несмотря на нехватку боеприпасов. Об этом заявил ее основатель Евгений Пригожин во вторник, 9 мая.

«Группа Вагнера» проведет в Артемовске еще несколько дней, несмотря на нехватку боеприпасов. Об этом заявил ее основатель Евгений Пригожин во вторник, 9 мая.

Видеообращение Пригожина опубликовал Telegram-канал его пресс-службы.

«Мы не уйдем из Артемовска, будем отстаивать еще несколько дней, пободаемся, а там разберемся», — подчеркнул он.

По словам Пригожина, «Вагнер» остается на позициях, но пока получил лишь 10% от необходимого вооружения.

Напомним, ранее Пригожин показал суточные потери личного состава ЧВК «Вагнер» из-за недостатка боеприпасов и заявил, что по этой причине 10 мая группа покинет Артемовск. Кадыров заявил о готовности выдвинуться в Артемовск вместо Пригожина. Затем Пригожин сообщил о получении распоряжения, в котором «Группе Вагнера» обещают предоставить боеприпасы и вооружение для дальнейших действий.