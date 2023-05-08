Пригожин рассказал, что ждет снаряды и как продвинулась ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, как далеко продвинулись его подразделения за 7 мая в Артемовске (украинское название — Бахмут). Заявление опубликовала пресс-служба Пригожина.

Он заявил, что под контролем Вооруженных сил Украины остается 2,37 кв. км.

«За сегодняшний день продвижение подразделений ЧВК „Вагнер“ составило до 280 м на различных направлениях. Продвинулись на 53 тысячи м. Под контролем противника остается 2,37 кв. км. Двигаемся вперед, ожидаем получения боеприпасов», — отметил он.

Напомним, в воскресенье, 7 мая, Евгений Пригожин заявил, что Минобороны России пообещало выдать ЧВК «Вагнер» снаряды. Ранее основатель ЧВК объявлял, что покидает Артемовск 10 мая из-за отсутствия боеприпасов.