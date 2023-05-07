Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
Пнд, 08
11°
Втр, 09
13°
ЦБ USD 76.82 -1.79 06/05
ЦБ EUR 84.91 -2.09 06/05
Нал. USD 76.41 / 78.48 05/05 16:15
Нал. EUR 76.41 / 78.48 05/05 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как съездить на море без сильных потерь по бюджету
Оплатить путевку на отдых по раннему бронированию, отре...
4 мая 10:00
2 343
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
27 апреля 10:30
8 132
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Многодетная мать-одиночка из села Поляны Рязанской обла...
19 апреля 14:16
25 017
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
23 805
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Пригожин заявил, что Минобороны пообещало выдать ЧВК «Вагнер» боеприпасы

Основатель ЧВК «Вагенр» Евгений Пригожин заявил, что Минобороны пообещало выдать им боеприпасы.

«Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором нам обещают дать боеприпасы и вооружение — столько, сколько требуется для продолжения боевых действий. И нам дают [командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине] Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках взаимодействия ЧВК „Вагнер“ с Министерством обороны», — заявил основатель ЧВК.

Напомним, ранее Евгений Пригожин объявил, что 10 мая ЧВК «Вагнер» покидает Артемовск из-за отсутствия боеприпасов.