Пригожин заявил, что Минобороны пообещало выдать ЧВК «Вагнер» боеприпасы

Основатель ЧВК «Вагенр» Евгений Пригожин заявил, что Минобороны пообещало выдать им боеприпасы.

«Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором нам обещают дать боеприпасы и вооружение — столько, сколько требуется для продолжения боевых действий. И нам дают [командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине] Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках взаимодействия ЧВК „Вагнер“ с Министерством обороны», — заявил основатель ЧВК.

Напомним, ранее Евгений Пригожин объявил, что 10 мая ЧВК «Вагнер» покидает Артемовск из-за отсутствия боеприпасов.