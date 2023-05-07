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Десять украинских беспилотников ночью атаковали Крым
Как минимум один из беспилотников самолетного типа был сбит над Севастополем и упал в районе мыса Фиолент.

Десять украинских беспилотников атаковали Крым и Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

«Ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь. Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе пяти километров, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в райне мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола», — говорится в публикации. Никакие объекты в городе не пострадали, уточнил Развожаев.

Все службы продолжают работать, отметил губернатор.

Как минимум один из беспилотников самолетного типа был сбит над Севастополем и упал в районе мыса Фиолент. Как пишет BAZA, его осколки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет.

Напомним, в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.