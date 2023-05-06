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В Ейске взорвался автомобиль с запершимся в салоне водителем
В Ейске в субботу, 6 мая, взорвалась «Нива» вместе с водителем, который заперся в салоне. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывного устройства, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В Ейске в субботу, 6 мая, взорвалась «Нива» вместе с водителем, который заперся в салоне. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывного устройства, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, на улице Мичурина сотрудники ДПС для проверки документов остановили 34-летнего местного жителя. В ответ на законные требования полицейских водитель с неустановленным устройством в руках, конструктивно схожим с взрывным, пригрозил себя подорвать. После этого на место вызвали правоохранителей, место оцепили. Несмотря на длительные переговоры, мужчина отказался сдаться. При приближении к нему группы захвата водитель привел в действие взрывное устройство и погиб на месте. Больше никто не пострадал.

Сотрудники спецслужб проводят осмотр места происшествия и жилища погибшего, будет назначен полный комплекс судебных экспертиз. Установят все обстоятельства случившегося.