Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
Вск, 07
Пнд, 08
11°
ЦБ USD 76.82 -1.79 06/05
ЦБ EUR 84.91 -2.09 06/05
Нал. USD 76.41 / 78.48 06/05 08:00
Нал. EUR 83 / 78.48 05/05 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как съездить на море без сильных потерь по бюджету
Оплатить путевку на отдых по раннему бронированию, отре...
4 мая 10:00
1 762
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
27 апреля 10:30
7 571
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Многодетная мать-одиночка из села Поляны Рязанской обла...
19 апреля 14:16
24 459
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
23 216
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Глава Нижегородской области прокомментировал состояние Прилепина после взрыва
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что писатель Захар Прилепин в порядке после взрыва, который произошел в его автомобиле.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что писатель Захар Прилепин в порядке после взрыва, который произошел в его автомобиле. По словам Никитина, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

«По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке» — сообщил Никитин в своем Telegram-канале.

Напомним, в субботу, 6 мая, в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в которой находился писатель Захар Прилепин.