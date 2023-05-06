Глава Нижегородской области прокомментировал состояние Прилепина после взрыва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что писатель Захар Прилепин в порядке после взрыва, который произошел в его автомобиле.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что писатель Захар Прилепин в порядке после взрыва, который произошел в его автомобиле. По словам Никитина, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

«По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке» — сообщил Никитин в своем Telegram-канале.

Напомним, в субботу, 6 мая, в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в которой находился писатель Захар Прилепин.