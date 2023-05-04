В Рязани продолжили высаживать цветы ко Дню Победы

Дирекция благоустройства Рязани продолжила подготовку к празднованию Дня Победы. Об этом сообщает сайт городской мэрии.

Дирекция провела работы на городских памятниках и монументах. Так, в четверг, 4 мая, в сквере имени Маргелова специалисты высадили тагетес и фестуку — растение, которое не боится заморозков и используется в качестве декоративного элемента. На площади Победы высадили ярко-оранжевые бархатцы, которые вместе с фестукой составляют цветочную композицию в виде георгиевской ленты. Отмечается, что главное украшение клумбы — пятиконечная звезда из красного колеуса.

Бархатцы высадили и на памятниках воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в поселке Борки, поселке Карцево и на Сережиной горе.

Высадку цветов продолжат, когда отцветут тюльпаны. Всего в этом сезоне Рязань украсят около 400 тысяч однолетников. За растениями будут регулярно ухаживать — поливать, рыхлить, при необходимости производить подкормку.