В рязанских торговых центрах появятся дефибрилляторы
В торговых центрах Рязани установят дефибрилляторы. Об этом 30 мая сообщили на заседании рабочей группы комиссии генсовета партии «Единая Россия» по здравоохранению, передает
Приборы появятся в «Виктории Плазе», «Глобусе» и «Премьере». Сотрудники ТЦ пройдут обучение на базе РязГМУ.
Губернатор Павел Малков отметил, что дефибрилляторы стоит установить и на предприятиях региона.
Также известно, что уже на следующей неделе для сотрудников аппарата правительства начнутся курсы оказания первой помощи с использованием дефибрилляторов. Сам Малков тоже планирует пройти этот курс.