На улице Телевизионной в Рязани сбили 11-летнего мальчика
На улице Телевизионной в Рязани сбили 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УВМД.
Инцидент произошел 30 мая, примерно в 20:45, вблизи дома № 17 на улице Телевизионной, 23-летний рязанец, управляя автомобилем Hyundai Accen, совершил наезд на пешехода — 11-летнего мальчика, по предварительной информации, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка.