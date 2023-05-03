В Москве запретили запускать беспилотники

Власти Москвы ввели запрет на полеты всех беспилотных летательных аппаратов за исключением тех, которые необходимых для государственных нужд. Об этом сообщает ТАСС.

«Подписанный документ регулирует порядок выдачи разрешений на полеты над городом беспилотных летательных аппаратов. Выдавать такие разрешения теперь планируется только для государственных нужд», — сообщили в правительстве.

В случае неисполнения этих правил нарушителей будут привлекать к административной ответственности.

Ранее сообщалось об атаке двух дронов на Кремль. Позже в сети появилось видео.