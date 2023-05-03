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Режиссеру фильмов Собчак ограничили свободу из-за осквернения памятника в Касимове

Режиссеру фильмов Собчак ограничили свободу из-за осквернения памятника в Касимове. Об этом в среду, 3 мая, сообщает ТАСС.

Участнику съемочной группы журналистки Ксении Собчак и режиссеру Сергею Ерженкову, а также рязанскому блогеру Сергею Скорееву ограничили свободу на восемь месяцев из-за осквернения постамента памятника Ленина в Касимове в марте 2022 года.

Напомним, уголовное дело по части 2 статье 214 УК РФ («Вандализм») возбудили в отношении Ерженкова и Скореева после проведения акции в Касимове 5 марта 2022 года, во время которой постамент памятника Ленину был исписан водоэмульсионной краской. Мужчины пояснили, что это было сделано с целью привлечения внимания к состоянию памятников в городе.