Режиссеру фильмов Собчак ограничили свободу из-за осквернения памятника в Касимове
Режиссеру фильмов Собчак ограничили свободу из-за осквернения памятника в Касимове. Об этом в среду, 3 мая,
Участнику съемочной группы журналистки Ксении Собчак и режиссеру Сергею Ерженкову, а также рязанскому блогеру Сергею Скорееву ограничили свободу на восемь месяцев из-за осквернения постамента памятника Ленина в Касимове в марте 2022 года.
Напомним, уголовное дело по части 2 статье 214 УК РФ («Вандализм») возбудили в отношении Ерженкова и Скореева после проведения акции в Касимове 5 марта 2022 года, во время которой постамент памятника Ленину был исписан водоэмульсионной краской. Мужчины пояснили, что это было сделано с целью привлечения внимания к состоянию памятников в городе.