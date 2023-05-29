В сети опубликовали видео с последствиями обстрела Шебекино Белгородской области

Опубликовано видео с последствиями обстрела украинскими военными города Шебекино Белгородской области. Кадры размещены в Telegram-канале Shot.

Отмечается, что ВСУ бьют каждую минуту по подстанции и промзоне. Начался пожар.

Местные жители говорят, что это самый сильный обстрел с начала СВО. Люди получили оповещения с указаниями спуститься в укрытия.

Предварительно, военные стреляют из РСЗО «Град».

О пострадавших неизвестно.

Также под огнем находятся соседние села Муром и Новая Таволжанка.

Ранее сообщалось об обстреле Шебекино.