В Рязани произошел пожар на балконе квартиры в ЖК «Триколор»

На Касимовском шоссе в квартире одного из домов 29 мая произошел пожар. Об этом сообщили журналисты «Новой газеты». В управлении МЧС подтвердили эту информацию.

Сообщение о возгорании поступило в 7:57. Горел балкон на 23 этаже жилого комплекса «Триколор» напротив гипермаркета «Глобус» (дом № 67 корпус 3).

Журналисты пишут, что на место прибыли четыре пожарных экипажа. Читатели «Новой» сообщили, что пожарного шланга хватило только до 15 этажа.

«Высокоэтажные дома, свыше 9-10 этажей оборудованы системой внутреннего пожаротушения, системой дымоудаления, сигнализацией, незадымляемыми лестничными клетками для эвакуации жителей.В каждой квартире предусмотрен специальный пожарный рукав, диаметром 20 мм», — пояснили в МЧС

Также очевидцы добавили, что в доме после начала возгорания автоматически заблокировались лифты.

В управлении МЧС отметили, что огонь ликвидировали сами жители до приезда пожарных.

Пострадавших нет.

Фото: «Новая газета» — Рязань