Руководителя рязанского предприятия глухих попросили уволиться после выступлений в СМИ

Руководителя рязанского предприятия глухих Дмитрия Шалимова попросили уволиться после того, как он рассказал СМИ, что помещение, где работают слабослышащие собираются закрыть, а самих инвалидов выгнать на улицу.

По его словам, с начала 2023 года руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ) решило продать здание социально-реабилитационного центра, где находится швейный цех, а также общежитие. Информация об этом появилась в интернете. К тому времени договор с управляющей компанией, которая обслуживала здания на территории предприятия, ВОГ расторгло.

Дмитрий Шалимов рассказал РЗН. инфо, что после публикации материала, директор Всероссийского общества глухих заключил контракт с новой управляющей компанией, которая будет арендовать помещения на предприятии, обслуживать котельную и общежитие, где живут люди с проблемами слуха.

Речь идет об организации «Монолит», которая производит карандаши. Помещение, где находится цех по шитью, планируют переоборудовать и организовать там сбор карандашей. При этом глухих пообещали оставить на рабочих местах и обучить новой деятельности. Однако Шалимов считает, что о гарантиях трудоустройства пока рано говорить, ведь сказано все было лишь на словах.

Более того, директор центра отметил, что договор с новой управляющей компанией заключили всего на полгода. Он считает, что потом ВОГ может снова попробовать продать предприятие.

«Руководитель ВОГ разорвал договор с предыдущей УК „Ацент“, когда выставил объявление о продаже предприятия для глухих, якобы из-за его нерентабельности. Затем, когда поднялась шумиха и я открыто выступил против, руководство пересмотрело свои планы. С сайта убрали объявление о продаже и заключили договор с новой управляющей компаний, которая станет платить аренду в два раза больше. Меня попросили уйти, дали три месяца на поиск нового места работы. Оборудование швейного цеха останется за мной, но в поиске и аренде нового помещения никто из ВОГ помогать не будет, они просто не нуждаются больше в моих услугах», — поделился Шалимов.

Он отметил, что за время своей работы в центре выступал с инициативами и предложениями по созданию специализированных предприятий для инвалидов, а также участвовал в госпрограмме по созданию новых рабочих мест. Собеседник добавил, что в июне текущего года к нему на обучение собирались прийти 20 студентов из специализированной школы. Для них он уже оборудовал помещение на предприятии. Однако теперь все планы пришлось отменить.

Дмитрий Шалимов отметил, что московское руководство ВОГ не занимается развитием предприятий для глухих, несмотря на миллионы, которые ежегодно выделяет им правительство.

«Мне дали понять, что мои инициативы неинтересны ВОГ. Если я хочу этим заниматься, то должен сам начинать с нуля. Очень жаль тех ребят, которые хотели прийти и заниматься, для них нигде нет возможности, чтобы чему-то обучиться, никаких возможностей реализоваться», — посетовал мужчина.

Он добавил, что попробует найти помещение, в котором оборудует швейный цех. Также собеседник подчеркнул, что часть инвалидов захотела уйти вместе с ним. Однако все зависит от того, насколько быстро удастся реализовать задуманное и в каком районе будет помещение, так как глухие живут в общежитии в Горроще и добираться до другого района людям с ограниченными возможностями нелегко.