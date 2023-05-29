Названа причина громкого хлопка в Рязани
Власти озвучили причину громкого хлопка в Рязани. Официальную информацию сообщили 29 мая.
«По данным оперативных служб звук громкого хлопка в городе Рязани произошел в результате перехода самолета на сверхзвуковую скорость. Самолет выполнял учебно- тренировочный полет», — говорится в сообщении.
Ранее жителей областного центра и близлежащих населенных пунктов напугал звук громкого хлопка. После него был слышен гул самолета, а в небе появилась полоса инверсионный след самолета.