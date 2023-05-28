Мать мальчика из Дягилева рассказала, где сын достал нож

Женщина обнаружила нож, когда ребенок вернулся с прогулки.

Мать мальчика из Дягилева рассказала, где сын достал нож. Комментарии женщина оставила в соцсетях.

По ее словам, ребенок выменял у друга раскладной нож на четыре пачки конфет Tic tac. Женщина обнаружила нож, когда ребенок вернулся с прогулки.

«Я объяснила ему об опасности игр с подобными вещами, попросила вернуть ножик обратно другу», — написала рязанка.

По ее версии, на фото в соцсетях попал тот момент, когда ребенок передавал нож. Рязанка утверждает, что друг мальчика сразу выкинул нож в крапиву.

Напомним, раньше в соцсетях появилось сообщение, что мальчик пришел на площадку с ножом, который ему дал отец.