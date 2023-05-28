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Директора Чучковской школы оштрафовали после апрельского скандала
Ее признали виновной в совершении административного правонарушения.

Директора Чучковской школы признали виновной в совершении административного правонарушения после апрельского скандала.

Суд оштрафовал ее на десять тысяч рублей. Об этом пишет облпрокуратура.

Сообщается, что было возбуждено дело по ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

Напомним, в апреле о время уборки пришкольной территории учитель физкультуры назвал школьницу мартышкой и несколько раз толкнул в спину. Позже учитель уволился.