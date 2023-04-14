ИД «Пресса»: физрук, толкнувший и обругавший ребенка в чучковской школе, уволился

Физрук, толкнувший и обругавший ребенка в чучковской школе, уволился. Об этом сообщил Telegram-канал издательства «Пресса».

По информации издания, мужчина покинул рабочее место на следующий день после инцидента.

Напомним, о конфликте между учителем и школьницей стало известно в четверг, 13 апреля. Мужчина назвал девочку «мартышкой» и толкнул в спину. Прокуратура начала проверку. Ситуацию взяла под контроль детский омбудсмен региона Анжелика Евдокимова.