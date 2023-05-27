Смертельно больная жительница Уфы убила сына с ДЦП и пыталась покончить с собой

В Уфе женщина со смертельным диагнозом убила взрослого сына с ДЦП, испугавшись, что после ее смерти некому будет за ним ухаживать. После она попыталась покончить с собой.

В Уфе женщина со смертельным диагнозом убила взрослого сына с ДЦП, испугавшись, что после ее смерти некому будет за ним ухаживать. После она попыталась покончить с собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Женщина, предположительно, зарезала сына, после этого пыталась покончить жизнь самоубийством, но впала в кому, и сейчас она в больнице», — отметил источник.

Позже стало известно, что женщина скончалась в больнице.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии в Ленинском районе.