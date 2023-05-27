Смертельно больная жительница Уфы убила сына с ДЦП и пыталась покончить с собой
В Уфе женщина со смертельным диагнозом убила взрослого сына с ДЦП, испугавшись, что после ее смерти некому будет за ним ухаживать. После она попыталась покончить с собой.
В Уфе женщина со смертельным диагнозом убила взрослого сына с ДЦП, испугавшись, что после ее смерти некому будет за ним ухаживать. После она попыталась покончить с собой, сообщает
«Женщина, предположительно, зарезала сына, после этого пыталась покончить жизнь самоубийством, но впала в кому, и сейчас она в больнице», — отметил источник.
Позже стало известно, что женщина скончалась в больнице.
Следователи устанавливают обстоятельства трагедии в Ленинском районе.