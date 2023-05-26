В Рязанской области завершили проектировать газопровод к сельхозпредприятию в Рыбновском районе

Специалисты «Газпром газораспределение Рязанская область» совместно с «Газпром проектирование» завершили проект межпоселкового газопровода протяженностью 25,8 км в Рыбновском районе. В компании сообщили, что строить его начнут уже в 2023 году.

Благодаря этому газопроводу удастся подключить к ресурсу новую очередь тепличного комплекса ООО «Рязанские овощи».

«Работы будут выполняться с использованием метода наклонного направленного бурения, так как строительство газопровода предусматривает прохождение железной дороги, автомобильных трасс и водоемов. Окончание строительства запланировано на 2025 год», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев.

Работы проходят в рамках программы развития газоснабжения и газификации Рязанской области на 2021-2025 годы.