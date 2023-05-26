Сорокина попрощалась с жителями Рязани

Последним днем работы Елены Сорокиной в должности главы администрации Рязани станет 29 мая. Об этом она сообщила на своей странице «Вконтакте».

Мэр отметила, что руководство администрацией было «очень важной» частью ее жизни.

«Благодарю весь большой коллектив администрации города, региональное правительство, общественные организации, представителей бизнеса и всех неравнодушных рязанцев, с которыми мы искали и находили решения самых трудных задач и делали наш город лучше. Вместе прошли через трудные времена: пережили ковид, чрезвычайные ситуации, пожары и многое другое.

Благодарю депутатский корпус за оказанное доверие.

Благодарю Губернатора Павла Викторовича Малкова, членов правительства, руководителей федеральных территориальных органов власти, глав муниципальных образований за постоянный конструктивный диалог, помощь и поддержку», — написала Сорокина.

Чиновница пообещала приложить «все силы» на благо развития региона в дальнейшей своей работе.

Ранее губернатор Павел Малков сообщил об увольнении Елены Сорокиной, добавив, что «администрации города необходимо взять курс на развитие».