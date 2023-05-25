В Рязани произошел обрыв троллейбусных проводов на Московском шоссе

В Рязани на Московском шоссе произошел обрыв контактной линии. Об этом сообщает «Вид Сбоку».

Троллейбусы остановились на Таможне в сторону Канищева. Издание отмечает, что при обрыве пострадала машина, на место прибыла ГИБДД.

«Произошел обрыв контактного провода в районе ООТ Рязанская Таможня. На месте работает аварийная бригада «УРТ», — сообщила пресс-служба мэрии.

Последствия обрыва обещают устранить в течение часа.

Фото: «Вид Сбоку»