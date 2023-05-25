В Рязани новый корпус онкодиспансера примет первых пациентов 29 мая

Лечебный корпус онкодиспансера получил разрешение на осуществление медицинской деятельности

В Рязани новый корпус онкодиспансера примет первых пациентов 29 мая. В своих соцсетях губернатор Павел Малков сообщил, что в четверг, 25 мая, лечебный корпус онкодиспансера получил разрешение на осуществление медицинской деятельности.

Глава региона пообещал, что лечение онкобольных в Рязани выходит на новый уровень.

Корпус рассчитан на 250 коек, предусмотрено девять лечебных, семь диагностических отделений и 10 операционных. Подразделения диспансера завершают переезд в новый корпус. Первые пациенты придут в туда 29 мая.

Напомним, в интервью РЗН. Инфо главврач рязанского онкодиспансера Алексей Григорьев рассказывал об оборудовании нового корпуса, о квалификации рязанских медиков, методах предупреждения рака и эффективных способах борьбы против него.