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В Рязани новый корпус онкодиспансера примет первых пациентов 29 мая
Лечебный корпус онкодиспансера получил разрешение на осуществление медицинской деятельности

В Рязани новый корпус онкодиспансера примет первых пациентов 29 мая. В своих соцсетях губернатор Павел Малков сообщил, что в четверг, 25 мая, лечебный корпус онкодиспансера получил разрешение на осуществление медицинской деятельности.

Глава региона пообещал, что лечение онкобольных в Рязани выходит на новый уровень.

Корпус рассчитан на 250 коек, предусмотрено девять лечебных, семь диагностических отделений и 10 операционных. Подразделения диспансера завершают переезд в новый корпус. Первые пациенты придут в туда 29 мая.

Напомним, в интервью РЗН. Инфо главврач рязанского онкодиспансера Алексей Григорьев рассказывал об оборудовании нового корпуса, о квалификации рязанских медиков, методах предупреждения рака и эффективных способах борьбы против него.