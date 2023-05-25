В Калининграде мужчина пытался изнасиловать 8-летнюю девочку

В Калининграде 25 мая мужчина пытался изнасиловать восьмилетнюю девочку. Об этом пишет Klops со ссылкой на источники в экстренных службах и очевидцев.

Инцидент произошел около 00:30. Жители одного из домов услышали приглушенные детские крики «Отпусти меня» и выбежали на улицу, где ребенка уже искала мать.

Как только люди подошли к кустам, откуда доносились крики девочки, оттуда выбежал мужчина. Несколько человек бросились за ним, но тому удалось скрыться в темноте.

К месту происшествия приехали полиция. Ребенка вместе с матерью отвезли в отдел. 39-летняя женщина рассказала, что недавно познакомилась с мужчиной и согласилась с ним выпить на улице. Все это время девочка была рядом с ними, но в один момент заснула.

Новый знакомый решил помочь женщине перенести ребенка домой. Он взял ее и пошел вперед. Женщина за ним не успевала. В конечном итоге мать упустила из виду нового знакомого.

Поймали ли правоохранители мужчину — не сообщается.

Известно, что ранее мать девочки и мужчина были судимы.