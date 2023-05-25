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В Иркутской области застрелили бойца ЧВК «Вагнер» во время празднования его возвращения домой

В Иркутской области 24 мая застрелили бойца ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в поселке Карахун Братского района. Вечером вагнеровец выпивал со своим другом по случаю возвращения домой из зоны СВО. Во время посиделок мужчины поссорились. Приятель бойца взял оружие и выстрелил в собеседника. Спасти жизнь ему не удалось.

После случившегося друг вагнеровца сам вызвал полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за убийство.