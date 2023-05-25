Рязанец Никита Аржанов погиб под артиллерийским обстрелом при взятии Артемовска

Мужчину посмертно наградили орденом Мужества.

Старший лейтенант Никита Аржанов, которого похоронили в Пронском районе, погиб под артиллерийским обстрелом при взятии Артемовска (украинское название — Бахмут).

Некролог опубликовали в группе «Десантный журнал». Там сообщается, что командир разведывательного взвода 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады 26-летний Никита Аржанов героически погиб 14 мая.

«В мае 2023 года гвардии старший лейтенант Аржанов Никита Сергеевич вместе со своим подразделением был переброшен в район Артёмовска. 14 мая 2023 года при выполнении поставленной задачи, попав под артиллерийский обстрел, погиб от полученного ранения», — рассказали в некрологе о последнем задании Аржанова.

Никита Аржанов — выпускник рязанского училища ВДВ. Он участвовал в спецоперации с самого ее начала: брал аэродром «Антонов» в Гостомеле, участвовал в боях под Изюмом, Попасной, Херсоном, а так же на направлении Сватово-Кременной.

«Гвардии старший лейтенант Аржанов Никита Сергеевич был образцом стойкости и мужества. Боевой офицер, который всегда заботился о своих подчиненных и никогда их не подводил. Он был любящим отцом, мужем, сыном и настоящим верным другом» — говорится в некрологе.

Никиту Аржанова посмертно наградили орденом Мужества.