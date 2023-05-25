Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
23°
Птн, 26
21°
Сбт, 27
24°
ЦБ USD 79.98 0.01 26/05
ЦБ EUR 85.88 -0.32 26/05
Нал. USD 79 / 81.9 25/05 15:05
Нал. EUR 85.3 / 87.3 25/05 18:13
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
3 576
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
8 039
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
21 554
Цифровизация, выгодные акции и обучение бизнес-навыкам. Банк «Уралсиб»...
Старт собственного бизнеса — дело рисковое, трудоемкое...
12 мая 11:47
10 921
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанец Никита Аржанов погиб под артиллерийским обстрелом при взятии Артемовска
Мужчину посмертно наградили орденом Мужества.

Старший лейтенант Никита Аржанов, которого похоронили в Пронском районе, погиб под артиллерийским обстрелом при взятии Артемовска (украинское название — Бахмут).

Некролог опубликовали в группе «Десантный журнал». Там сообщается, что командир разведывательного взвода 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады 26-летний Никита Аржанов героически погиб 14 мая.

«В мае 2023 года гвардии старший лейтенант Аржанов Никита Сергеевич вместе со своим подразделением был переброшен в район Артёмовска. 14 мая 2023 года при выполнении поставленной задачи, попав под артиллерийский обстрел, погиб от полученного ранения», — рассказали в некрологе о последнем задании Аржанова.

Никита Аржанов — выпускник рязанского училища ВДВ. Он участвовал в спецоперации с самого ее начала: брал аэродром «Антонов» в Гостомеле, участвовал в боях под Изюмом, Попасной, Херсоном, а так же на направлении Сватово-Кременной.

«Гвардии старший лейтенант Аржанов Никита Сергеевич был образцом стойкости и мужества. Боевой офицер, который всегда заботился о своих подчиненных и никогда их не подводил. Он был любящим отцом, мужем, сыном и настоящим верным другом» — говорится в некрологе.

Никиту Аржанова посмертно наградили орденом Мужества.