В Пронске простились с погибшим в зоне СВО Никитой Аржановым

Погибший был страшим лейтенантом, командиром взвода разведывательного батальона 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

В Пронске простились с погибшим в зоне СВО Никитой Аржановым. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает газета «Рязанские ведомости».

Погибший был страшим лейтенантом, командиром взвода разведывательного батальона 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Отмечается, что траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства Рязанской области, администрации Пронского района, рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Также свои соболезнования семье погибшего воина выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.