В Пронске простились с погибшим в зоне СВО Никитой Аржановым
Погибший был страшим лейтенантом, командиром взвода разведывательного батальона 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
В Пронске простились с погибшим в зоне СВО Никитой Аржановым. Об этом в воскресенье, 21 мая,
Погибший был страшим лейтенантом, командиром взвода разведывательного батальона 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
Отмечается, что траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства Рязанской области, администрации Пронского района, рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.
Также свои соболезнования семье погибшего воина выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.