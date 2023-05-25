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50-летнему рязанцу грозит два года лишения свободы за браконьерство

На жителям Шиловского района возбудили уголовное дело за незаконный вылов рыбы с помощью сети. Об этом сообщается на сайте УМВД.

В полицию обратился житель деревни Крутицы, который сообщил, что его приятель на реке Ока выпал из лодки в воду. Правоохранители ринулись на место происшествия.

По прибытию сотрудники полиции обследовали акваторию и обнаружили труп мужчины. Также они нашли установленную в воде сеть, в которую попало несколько рыб.

Отмечается, что рабачить с помощью сетей запрещено, так как это грозит исчезновением водных биологических ресурсов.

В результате на 50-летнего рыбака из поселка Лесной возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ. Ему грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Известно, что ранее мужчину судили за кражу.