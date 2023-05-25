В Шиловском районе утонул рыбак
В Шиловском районе утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Два приятеля пришли порыбачить на Оку около деревни Крутицы. Они поставили сеть, выпили алкоголь и поплыли на лодке проверить улов. В один момент один из них упал в реку. Второй, поняв, что не сможет помочь, вернулся на берег и побежал за помощью.
На место прибыли полицейские, но рыбака было уже не спасти.
Отметим, что в отношении второго мужчины возбудили уголовное дело за браконьерство.