В Шиловском районе утонул рыбак

В Шиловском районе утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Два приятеля пришли порыбачить на Оку около деревни Крутицы. Они поставили сеть, выпили алкоголь и поплыли на лодке проверить улов. В один момент один из них упал в реку. Второй, поняв, что не сможет помочь, вернулся на берег и побежал за помощью.

На место прибыли полицейские, но рыбака было уже не спасти.

Отметим, что в отношении второго мужчины возбудили уголовное дело за браконьерство.