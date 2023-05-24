«Ведомости»: Правительство РФ выступило против освобождения от мобилизации всех предпринимателей

Правительство РФ выступило против освобождения от мобилизации всех предпринимателей. Об этом в среду, 24 мая, пишет газета «Ведомости».

Изменения в статью 18 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», которые предполагали отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников ООО, а также глав крестьянско-фермерских хозяйств, не получили поддержки правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

В отзыве правительства говорится, что для предоставления отсрочки уже имеются множественные основания, перечисленные в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и в указах президента России.

В отзыве отметили, что отсрочку получают «забронированные» граждане. Поэтому предлагаемая инициатива носит «избыточный характер».