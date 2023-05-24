Украинские военные делали схроны с оружием в домах жителей Белгородской области

В селе Козинка Белгородской области обнаружили схроны с оружием в доме местного жителя. «Известия» публикуют соответствующее видео.

Работники СМИ заявляют, что схроны делали украинские военные во время нападения на Белгородскую область. Также они, по заверениям хозяина дома, вынесли документы, деньги и другие ценности.

На кадрах запечатлено военное вооружение. Также отмечается, что бойцы использовали его как огневую позицию.