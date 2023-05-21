Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
22°
Втр, 23
18°
Срд, 24
20°
ЦБ USD 79.91 -0.13 20/05
ЦБ EUR 86.28 -0.22 20/05
Нал. USD 78.65 / 80.79 20/05 13:15
Нал. EUR 78.65 / 80.79 20/05 13:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Все четыре года семья Гореловых пытается доказать, что...
19 мая 10:08
10 260
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
4 930
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
18 385
Цифровизация, выгодные акции и обучение бизнес-навыкам. Банк «Уралсиб»...
Старт собственного бизнеса — дело рисковое, трудоемкое...
12 мая 11:47
7 819
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В США заявили, что не запрещают Украине сбрасывать умные бомбы JDAM на Крым
Джейк Салливан рассказал, что Вашингтон не поддерживает подобные действия с применением вооружений НАТО вглубь российской территории, однако они не считают Крым российским.

В США заявили, что не запрещают Украине сбрасывать умные бомбы JDAM на Крым. Об этом в воскресенье, 21 мая, заявил советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что Вашингтон не поддерживает подобные действия с применением вооружений НАТО вглубь российской территории, однако они не считают Крым российским.

«Мы не устанавливали каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах ее международно-признанных границ. А Крым, по нашему мнению, — это Украина», — сказал Салливан.