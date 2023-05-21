В США заявили, что не запрещают Украине сбрасывать умные бомбы JDAM на Крым

Джейк Салливан рассказал, что Вашингтон не поддерживает подобные действия с применением вооружений НАТО вглубь российской территории, однако они не считают Крым российским.

В США заявили, что не запрещают Украине сбрасывать умные бомбы JDAM на Крым. Об этом в воскресенье, 21 мая, заявил советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что Вашингтон не поддерживает подобные действия с применением вооружений НАТО вглубь российской территории, однако они не считают Крым российским.

«Мы не устанавливали каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах ее международно-признанных границ. А Крым, по нашему мнению, — это Украина», — сказал Салливан.