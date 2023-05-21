В администрации Байдена усомнились в успехе контрнаступления ВСУ

Представители администрации президента США считают, что если наступление ВСУ обернется поражением, то США обвинят в недостаточной военной поддержке.

В администрации Байдена усомнились в успехе контрнаступления ВСУ. Об этом в воскресенье, 21 мая, пишет газета «Известия».

Представители администрации президента США считают, что если наступление ВСУ обернется поражением, то США обвинят в недостаточной военной поддержке. Также может возникнуть вопрос о прекращении боевых действий.

«Если Украина не сможет значительно выиграть на поле боя, неизбежно встанет вопрос о том, не пора ли путем переговоров прекратить боевые действия», — заявил президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.

Напомним, ранее Джо Байден выделил новый пакет военной помощи Украине.