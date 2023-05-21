Байден выделил новый пакет военной помощи Украине

Заявление сделано во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. Как пишет URA.RU, в него войдут боеприпасы для артиллерии и бронетехники.

Заявление сделано во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме. Байден пообещал, что США предпримут усилия «для укрепления военной мощи Киева», а также объявил о новом пакете военной помощи.