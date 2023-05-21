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Рогов: ВСУ ударили по Бердянску ракетами Storm Shadow
Противник выпустил по городу семь ракет.

ВСУ ударили по Бердянску ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, противник выпустил по городу семь ракет. Четыре из них были британскими Storm Shadow, а три — обманки.

ПВО перехватила семь снарядов. Один прилетел на окраину Бердянска — разрушена столовая. Жители сообщают, что в частях города нет света.

Ранее Британия поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow.

Фото Mash