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Опубликованы сообщения, которые Елена Логунова отправляла своему мужу перед убийством
Сообщения датированы июнем 2021 года.

Мать убитой Елены Логуновой опубликовала смс-сообщения дочери к мужу за месяц до убийства. Наталья Кошелева написала, что сообщения отправлены в июне 2021 года, они находятся в материалах уголовного дела.

«Саша. Я не смогу так жить правда, и не хочу, я не изменюсь уже никогда, я такая какая есть, лизать жопу никому не буду, это ты всегда делаешь вид что ничего не было, я так не могу, ты живешь на два фронта, так жить нельзя, они не успокоятся, им я как кость в горле, если бы не девочки они давно бы меня сожрали. Я не хочу тебе говорить гадости про них, они твои родственники, но ты никогда за меня не заступишься, тебе так удобно жить! А мне нет. Знаешь, Саш, если бы не твоя бабушка меня бы не кесарили, это из-за нее все! Скажи пожалуйста хоть малой безделушки или какого подарка на рождение дочери второй я не достойна??», — говорится в первом сообщении.

Наталья Кошелева также приводит второе сообщение от 29 июня 2021 года.

«Я успокоилась и хочу тебе сказать с меня хватит надоело, не подходи ко мне больше никогда!!! Твои родители больше моих детей не получат !!! Цирк шапито устраивать не надо!!!»

Это СМС Наталья Кошелева назвала спусковым механизмом, после которого начался «план избавления».

Напомним, ранее стало известно, что Кошелева получила полную опеку над внучками.