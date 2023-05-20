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Дочерей Елены Логуновой отдали под полную опеку семье Кошелевых
Мать убитой рязанки Елены Логуновой добилась полной опеки над внучками. Об этом написала частный детектив Екатерина Шумякина в соцсетях.

Мать убитой рязанки Елены Логуновой добилась полной опеки над внучками. Об этом написала частный детектив Екатерина Шумякина в соцсетях в субботу, 20 мая."Ура! Девочек отдали под полную опеку семье Кошелевых!" — говорится в сообщении.

Напомним, дочери погибшей Елены Логуновой вначале жили у родителей своего отца, затем опека была совместной с родителями рязанки.

В понедельник, 15 мая, в рязанском Железнодорожном суде отменили заседание по делу об убийстве Елены Логуновой из-за болезни обвиняемого. Следующее пройдет 23 мая.