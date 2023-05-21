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Мать убитой рязанки Елены Логуновой прокомментировала получение полной опеки над внучками
Пост она написала на своей странице «ВКонтакте».

Мать убитой рязански Елены Логуновой Наталья Кошелева прокомментировала получение полной опеки над внучками. Пост она написала на своей странице «ВКонтакте».

Наталья Кошелева рассказала, что передача опеки над внучками произошла накануне тридцатилетия Александра Логунова, которого сейчас судят за убийство Елены. Она поблагодарила всех неравнодушных, кто подписал петицию о передаче ей детей, администрацию Рязани и детектива Екатерину Шумякину. Именно Екатерина написала о передачи детей под опеку бабушки.

«Моя жизнь остановилась 25 июля 2021 года, но благодаря моей семье, моим друзьям и просто неравнодушным людям я не сдавалась и шла вперед. Продолжение моей дочери в ее детях Настюше и Анютке», — написала Наталья Кошелева.

Напомним, Наталья Кошелева также опубликовала СМС-сообщения, которые отправляла ее дочь Елена Логунова своему мужу за месяц до смерти.