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В Рязанской области 21 мая ожидается до +23 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 21 мая, температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем ожидается +18, +23 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 21 мая, температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем ожидается +18, +23 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер переменный, 3-8 метров в секунду, местами порывы достигнут 12-14 метров в секунду.