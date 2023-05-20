В Рязанской области 21 мая ожидается до +23 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 21 мая, температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем ожидается +18, +23 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 21 мая, температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем ожидается +18, +23 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь.
Ветер переменный, 3-8 метров в секунду, местами порывы достигнут 12-14 метров в секунду.