Появились фото с места смертельного ДТП в Клепиковском районе
Появились фото с места смертельного ДТП в Клепиковском районе. Их опубликовала пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась в субботу, 29 апреля, примерно в 20:20, на 208 километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов», 19-летний житель поселка Тума, управляя автомобилем Ford Fiesta, по предварительной информации, совершил наезд на косулю, в результате чего не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем BMW под управлением 38-летней жительницы Москвы.
От полученных травм водитель Ford скончался на месте. Травмы получили 39-летний водитель и пассажиры BMW — 14-летняя девочка и 80-летняя пенсионерка. Проводится проверка.