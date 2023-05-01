В Клепиковском районе из-за косули случилось смертельное ДТП

В субботу, 29 апреля, в Клепиковском районе произошло смертельное ДТП из-за косули. В результате аварии один человек погиб и трое пострадали, сообщает ИД «Пресса».

В субботу, 29 апреля, в Клепиковском районе произошло смертельное ДТП из-за косули. В результате аварии один человек погиб и трое пострадали, сообщает ИД «Пресса».

Авария случилась в 20:30, примерно на 208-м километре автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов, у деревни Давыдово.

По словам официального представителя Госавтоинспекции в Клепиковском районе Дмитрия Цыганова, авария произошла из-за косули. Животное вышло на дорогу.

Ford Fiesta, которым управлял 19-летний водитель, врезался в косулю, машину вынесло на встречную полосу. Там Ford столкнулся с BMW-X6.

От полученных травм водитель Ford скончался на месте. Травмы получили 39-летний водитель и пассажиры BMW — 14-летняя девочка и 80-летняя пенсионерка.

Проводится проверка.