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В Рязанской области туристы помогли двум людям, сплавлявшимся по Пре

В Рязанской области туристы спасли двух человек, сплавлявшихся по Пре. Об этом сообщило издание Pressaobninsk.

Инцидент произошел вечером 8 мая.

Туристы искали место для ночлега, как вдруг увидели стоявшего в реке человека. Из воды торчала голова. Сначала отдыхающие подумал, что человек уже умер, однако обратив внимание, что он еще моргает, начали доставать утопленника из воды.

Через некоторое время на другом берегу рядом с поваленными деревьями туристы нашли еще одного мужчину. Его вода уже засасывала под деревья. Эвакуация длилась дольше, поскольку течением заносило и лодку спасателей.

В итоге двух спасенных туристов и часть их имущества выловили из воды и перевезли на ближайшую стоянку.